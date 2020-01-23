عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باريس سان جيرمان يقهر ريمس ويواجه ليون بنهائي كأس رابطة فرنسا

الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تأهل فريق باريس سان جيرمان، للمباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة الفرنسية، بعد تغلبه على مضيفه فريق ريمس، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "أوجيست دولون"، فى نصف نهائي البطولة.



أنهى باريس سان جيرمان، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بثنائية، جاءت عن طريق ماركوس كوريا وجيسلان كونان، لاعب ريمس، بالخطأ فى مرماه، بالدقيقتين 9 و 31.

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وفى الشوط الثانى، تعرض مارشال مونيتسى، لاعب فريق ريمس للطرد فى الدقيقة 73، ثم أضاف نيانزو كواسي، ثالث أهداف الفريق الباريسي، فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

ويواجه باريس سان جيرمان، نظيره فريق ليون، الذى تأهل على حساب ليل، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد التعادل 2 – 2، فى المباراة النهائية، المقرر لها يوم السبت 4 ابريل المقبل.

ويتصدر الباسجى، جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثانى، برصيد 41 نقطة، بعد مرور 20 جولة.