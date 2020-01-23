شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك : مبارة مازيمبى فرصة للانتقام واستعادة الكبرياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفرنسى بارتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك إن مواجهة مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة تعد ثأرية بالنسبة للاعبى الفريق الأبيض واستعادة الكبرياء الكروى.

أضاف كارتيرون خلال تواجده بقناة الزمالك :" اعرف فريق مازيمبى جيدا فهو مزيج من الخبرة والشباب وعندهم مهاجم قوى جدا اسمه موليكا يعرف طريق الشباك جيد".

تابع المدير الفنى للزمالك :" هدفى ان أكون منافسا على دورى أبطال أفريقيا خاصة أن المهمة صعبة بالتأكيد لأنها بدأت بصدمة أمام مازيمبى ومع لاعبين ليسوا فى الفورمة على المستوى البدنى ".

وواصل :" فى أقل من شهر سوف نلتقى مع عدة فرق قوية جيدا ستكون تلك اللحظات جيدة لاختبار قدرتنا الحقيقة ومحظوظ بأن لدى لاعبين لديهم الرغبة فى تقديم كل ما هو جيد للفريق".

انطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم تبعها عزف النشيد الوطنى ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور لكل المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وكان المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة صرح أن القناة تعتبر خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك، كما تعتبر القناة جزءا من التعاون بين المجموعة ونادي الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

وأضاف صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية، ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك هي السهرات الرياضية فهناك برنامج "سهرة مع المستشار"، وفيه يظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) ويقدمها خالد الغندور و كريم حسن شحاته ويستضيف فيها عدد كبير من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

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وخلال اليوم هناك عدد من البرامج المميزة، منها "ملوك الصالات"، تقديم نيرة الأحمر، والذي يحمل كثيرا من أخبار الألعاب الجماعية، وبرنامج "أخبارنا"، من تقديم فرح على، ويقوم بتغطية الأخبار الرياضية فى مصر بصفة عامة، وكذلك المرور علي المنشور علي السوشيال الميديا الرياضية، كما يقدم شادي عيسي "برنامج 1911"، و الذي يستعرض الأحداث الجارية و يستدعي مثيلتها من أحداث ماضية مرت على نادي الزمالك و جماهيره، كذلك ينضم برنامج بعنوان "وان تو"، و تقدمه نيرفانا العبد و يستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة في نادي الزمالك في اللعبات المختلفة فيحكي عن حياتهم العامة و اجتماعياتهم و بطريقة مميزة.

وتقدم القناة العديد من المباريات الهامة في المسابقات المحلية والدولية والتي يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها في حينه.

وأشار المتحدث باسم الشركة المتحدة المهندس حسام صالح إلى أن قيادات الشركة و مجلس إدارة نادي الزمالك يتشاورون في المحتوي الخاص بالقناة من أجل دوام التميز.

و الجدير بالذكر ان القناة تستخدم تردد 11449 افقي علي النايل سات و تحت اسم الزمالك الرياضية.