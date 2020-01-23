شكرا لقرائتكم الاهلي يواصل تدريباته بملعب التتش إستعداداً لمواجهة النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الاهلي تدريبات اليومية على ملعب التتش إستعداداً لمواجهة النجم الساحلي المرقبة المقرر لها الأحد المقبل بإستاد السلام فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهي المباراة التى سيحضرها 10 آلاف مشجع.

وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه ليكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة النجم المرتقبة حيث من المقرر أن يتةم اتخاذ قرار فني بشأن اللاعب سواء بدخوله الحسابات الفنية للمباراة المرتقبة من عدمه خلال الساعات القادمةز

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فيما يواصل سعد سمير، مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا، وينفذ سعد سمير تدريبات تأهيلية في «الجيم»، وفقًا للبرنامج الموضوع له بعد عودته إلي القاهرة ويتابع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق تطورات تأهيل اللاعب؛ من أجل الاطمئنان على سير البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل جيد، لحين انتهاء المرحلة الأولى من التأهيل، حيث يعود اللاعب إلى ألمانيا بعد أربعة أسابيع؛ للخضوع لفحوصات طبية جديدة؛ للاطمئنان على حالته.