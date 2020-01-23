شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اليوم الخميس اللجنة المنظمة العليا للألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص عن تفاصيل آخر المستجدات الخاصة بالألعاب التى تقام لأولى مرة من خلال مؤتمر صحفي ويستعرض خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل الافتتاح وموعده النهائى.

يحضر المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة أفريقيا وماري ديفيز الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى، وعدد كبير من مسئولى الرياضة.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .

وبدأت الوفود المشاركة فى الوصول إلى مصر على أن تبدأ غدًا مرحلة التقسيم التى تكون عبارة عن تقسيم اللاعبين وفقًا للقدرة الى مجموعات بحيث تكون مجموعات متقاربة وفقاً للسن والنوع والقدرة وتستمر على مدار يومين يليها بعد ذلك حفل الافتتاح ثم تبدأ فعاليات النهائيات الخاصة بالألعاب .

Advertisements

شهدت لجنة المتطوعين الخاصة بأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 إقبالاً شديدًا من الشباب والشابات الراغبين في التطوع والمشاركة في الحدث الكبير. ومنذ إعلان وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التطوع للعمل في لجان الألعاب الأفريقي وهناك إقبالا منقطع النظير فى الأيام الثلاثة التى خصصها مركز التعليم المدني بالجزيرة لمقابلة المتطوعين.

وجرت مقابلات شخصية للمتطوعين الذين بلغوا أكثر من 2000 متطوع لتوفير كل احتياجات لجان الألعاب المختلفة، ولعبت وزارة الشباب والرياضة دورا كبيرا فى توفير هذه الأعداد الكثيفة من المتطوعين.

وكان المهندس أيمن عبد الوهاب، رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب، وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمي لأفريقيا قد حرصا على حضور جانب من آخر أيام المقابلات الشخصية للمتطوعين.