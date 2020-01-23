يوفنتوس يكتسح روما بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

الخميس 23 يناير 2020

اكتسح فريق يوفنتوس ضيفه روما، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "اليانز ستاديوم" بمدينة تورينو معقل السيدة العجوز، بالدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.



تقدم كريستيانو رونالدو لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة26 ، وأضاف لاعب الوسط الأوروجوياني بيتانكور الهدف الثاني للسيدة العجوز في الدقيقة 38, وأجهز المدافع ليوناردو بونوتشي على خصمه روما بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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وقلص الجناح التركي اوندير النتيجة بتسجيله هدف الذئاب الوحيد في الدقيقة 50، من زمن الشوط الثاني.

بهذا الفوز يتأهل يوفنتوس إلى الدور نصف النهائي لكوبا دا إيطاليا، لملاقاة الفائز من مباراة ميلان وتورينو المنتظر إقامتها يوم 28 من الشهر الجاري.