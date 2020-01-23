شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن بعد دخوله قائمة المرشحين لتدريب «المقاصة»: ميدو عانده الحظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم عن ترحيبه بتواجده ضمن قائمة المرشحين لتولى المهمة الفنية لنادي مصر للمقاصة خلفا لأحمد حسام ميدو.

وقال «الصقر» في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء الأنوار»: «أتمنى كل التوفيق لميدو في القادم فهو مدرب واعد وعانده الحظ مع فريق مصر للمقاصة الذي يمتلك فريقا مميزا في عناصره خاصة في الشق الهجومي».

وأضاف عميد لاعبي العالم: «نادي مصر للمقاصة يمتلك مجلس إدارة يوفر كل عوامل النجاح والمدرب الجديد للفريق سيكون محظوظا بتولى المهمة الفنية للنادي الفيومي الذي يحتاج دوافع معنوية جديدة للعودة إلى الانتصارات».