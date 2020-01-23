شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرد على بيان النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر المستشار تركي آل الشيخ ردا على بيان النادي الأهلي، بخصوص الرئاسة الشرفية للنادي، جاء فيه: «الأخ الغالي/ محمود الخطيب ومجلس إدارته المحترم.. آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة وجمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف، واليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين علي عشق كيان الأهلي العظيم والذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير ولكن مسؤلية أكبر ولا مجال للوقيعة مرة آخري. وإلي جماهير الأهلي الوفية يسعدني الانضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي وبما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية. ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم».

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