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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ريال مدريد يفلت من مفاجأت الكأس بفوز صعب على فريق درجة ثالثة الخميس 23 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه سالامنكا أحد أندية الدرجة الثالثة 3-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الأخير، في إطار مباريات الدور 32 من منافسات بطولة كأس إسبانيا، ليتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

جاء الهدف الأول عبر النجم الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 18 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي 1-0. في الشوط الثاني تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة ألفارو روميرو في الدقيقة 75، قبل أن يسجل خوان جونجورا لاعب سالامنكا هدف الريال الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62، وأضاف براهيم دياز الثالث في الدقيقة 90.

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