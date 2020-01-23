شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن المنتظر أن ينضم الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك العائد في يناير الجاري من اعارة للوداد المغربي، للمرة الاولي تحت قيادة كارتيرون ، حيث يرغب المدير الفني في الاحتفاظ بكاسونجو كورقة رابحة علي دكة البدلاء امام مازيمبي غدا، علي ان يتم الدفع بمصطفي محمد كمهاجم صريح في التشكيل الأساسي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان كارتيرون يرغب في الاعتماد علي كاسونجو كورقة رابحة دائمة علي دكة البدلاء خلال المباريات المقبلة، في ظل تألق مصطفي محمد وكذلك لان الزمالك يعاني من عدم وجود بديل قوي لمصطفي محمد في مركز المهاجم الصريح، وان المدير الفني الفرنسي غير مقتنع بمستوي عمر السعيد.

فى سياق أخر، يؤدى فريق مازيمبى الكونغولى تدريبه الختامى فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء الذى سيجمعه بالزمالك، ومن المقرر أن يواصل تدريباتة اليوم على ملعب السكة الحديد فى الخامسة مساء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك بالجولة الخامسة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب السلام.

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في المقابل فإن فريق الزمالك خاض تدريبه صباح أمس استعدادا للمباراة وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفقرة الفنية في مران اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي، وحرص كارتيرون علي قيام اللاعبين بأمور فنية معينة كذلك قام بتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه تعليمات للاعبين وخاصة المدافعين، وذلك بمساعدة معاوينه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز.

وأجرى الجهاز الفني قياسات بدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التي عمل النادي علي تواجدها خلال الفترة السابقة، يأتي ذلك من اجل معرفة معدل اللياقة لدي كل لاعب والجرعات البدنية التي يحتاجها اللاعبون وكذلك كافة الأمور التأهيلية لديهم قبل مباراة مازيمبي الكونغولي.

كما أدى الحراس تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام حيث اصطحب معه صدادات حديدية وبلاستكية لتدريبهم على بعض الأمور الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات بجانب فقرات فنية أخرى.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، علي الاعتماد علي التسديدات من خارج منطقة الجزاء في مباراة مازيمبي وطالب كارتيرون كل من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وشيكابالا لاعب الوسط المهاجم استغلال كل الفرص المناسبة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.