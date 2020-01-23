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الميدانى يوافق على العودة للدورى المصرى مع الإتحاد السكندرى

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جدة - عمرو شويل  

كان مصيلحى قد فتح خطوط اتصال مع اللاعب من أجل استقطابه لتدعيم دفاعات الإتحاد فى الميركاتو الشتوى الجارى خاصة وأن هناك ثلاثة لاعبين فقط يعتمد يعتمد عليهم طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى الخط الخلفى وهم محمد أنور وإسلام جمال ومحمود رزق

 

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ويغيب الثلاثى خالد الغندور وهشام محمد ومحمد أنور ثلاثى الاتحاد عن مواجهة فريقهم أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في المباراة المقرر إقامتها بإستاد الإسماعيلية في إياب دور الثمانية من البطولة العربية .

 

ويغيب هشام محمد بسبب إصابته بمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية يستلزم العلاج مدة لا تقل عن 21 يوما  ، بينما يغيب خالد الغندور ب…

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