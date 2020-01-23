شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات بطولة دبى الدولية لكرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم منتخب الإمارات مع مايتى الفنلندى، والجامعة الأمريكية بلبنان مع الرياضى اللبنانى ، على أن يبدأ فريق سلة الاتحاد السكندرى منافساته غدا بمواجهة جمعية سلا المغربى .

وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات .

وتضم قائمة الاتحاد السكندرى فى البطولة كلا من: إسماعيل أحمد، أحمد عادل دولا، مصطفى عصام، هيثم كمال، رامى ابراهيم، على محمد، مؤمن مبارك، محمد طه، يوسف شوشة، احمد الصباغ، احمد ابو العلا، محمد على، محمد يونس، مارفيل هاريس، ويرأس البعثة خليل القاضى عضو مجلس الادارة، ويضم الجهاز الفنى احمد مرعى مديرا فنيا، وعمرو السبخى مدرب عام، ومحمد سمير وياسر مبارك مدربان، وخالد عبد الفتاح مدير ادارى، واحمد بسيونى ادارى، ومحمد كمال طبيب.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بعد أن خاض 10 مباريات فاز فى 9 وخسر واحدة، و وصل رصيده إلى 19 نقطة

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ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.