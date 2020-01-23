المسحل: نركز على تحقيق اللقب الآسيوي

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المنتخب الأولمبي فتح ملف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وأن التركيز منصب من أجل تحقيق اللقب القاري على حساب كوريا الجنوبية.

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وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: نجحنا في الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 ونطمح للعودة بالكأس إلى السعودية، و بعد تحقيق إنجاز الأولمبياد، أجمع اللاعبون على أن لدينا خطوة هامة في النهائي، وبعد المباراة ذهب المدرب وجهازه المعاون لحضور لقاء أستراليا وكوريا الجنوبية، ويطمح الجميع لتحقيق اللقب القاري.

وأضاف: نعود إلى الأولمبياد بعد 24 عاما، بسبب الدعم والاهتمام الكبير الذي أولته لنا القيادة، ونقدم جزيل الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري، الذي تعامل مع كل مباراة على حدة، وقلت لهم أن من يراهن عليهم لن يخسر.

وواصل: المنتخب الحالي نتاج عمل اتحادات سابقة، ولن نهضم حق من سبقنا، قبل 5 أشهر كانت هناك اجتماعات على عدة أصعدة بخصوص التجهيز لهذه المسابقة، وكان هناك وضوح هام بأن لدينا هدف نعمل على تحقيقه، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، وفر لنا كافة المتطلبات.