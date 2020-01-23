خيمنيز: تعاقدات الوحدة لم تكن كما أريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎أبوظبي: محمد مصطفى

أشار الإسباني مانويل خيمنيز مدرب الوحدة إلى أن تعاقدات «العنابي» في فترة الانتقالات الشتوية، ستدعم الفريق في المرحلة المقبلة، لافتاً في نفس الوقت إلى أن هناك لاعبين تم ضمهم ولم يكونوا من الأسماء التي طلب التعاقد معها، وفي مقدمتهم الأرجنتيني سيرجيو أراخو، مبيناً أن الأخير تم الاتفاق معه لكن الصفقة لم تكتمل.

وأوضح خيمنيز أن النادي ضم عناصر جيدة في فترة الانتقالات الشتوية، وبعض اللاعبين سيوجدون أمام حتا غداً ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، والبعض الآخر يحتاج إلى بعض الوقت للدخول في التشكيلة الأساسية.