الجزيرة يعير المطروشي والشبيبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن انتقال لاعب الفريق الأول فيصل المطروشي إلى صفوف فريق خورفكان بصفة الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويأتي إعلان نادي الجزيرة عن إعارة الجناح الأيمن الشاب بعد يوم واحد من الإعلان عن انتقال زميله بدر عادل الشبيبي إلى صفوف فريق بني ياس بصفة الإعارة أيضاً حتى نهاية الموسم.

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