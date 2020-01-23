يد الإمارات تواجه اليابان اليوم بحلم بلوغ مونديال 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



سيكون منتخب الإمارات لكرة اليد على موعد مع التاريخ اليوم في حال نجح في مهمته الصعبة المتمثلة في الفوز على منافسه اليابان، بفارق 9 أهداف في منافسات كأس آسيا المقامة حالياً في الكويت.

ويمتلك «الأبيض» عدة «سيناريوهات» للصعود، منها التعادل مع اليابان وانتظار خسارة البحرين أمام السعودية.

أما إذا فازت الإمارات بنتيجة أقل من 9 أهداف، وفازت البحرين، فسيكون التأهل من نصيب البحرين بفارق الأهداف، وعموماً ستظل حظوظ الأبيض قائمة إلى حين موعد نهاية المباراة الثانية التي تجمع السعودية مع البحرين، فيما ستكون مباراة الإمارات واليابان هي الأولى.

وسيدخل المنتخب البحريني لمواجهة المنتخب السعودي وهو على علم بنتيجة مباراة الأبيض.

يذكر أن منتخبي البحرين والإمارات متساويين في النقاط برصيد نقطتين لكل منهما، فيما لليابان 4 نقاط.

ويمتلك منتخب الإمارات نقطتين حصدهما من الفوز على السعودية، أمس الأول، بنتيجة 23-20 في المباراة التي تألق فيها نجوم الأبيض بقيادة الحارس محمد إسماعيل طاهر الذي صد 5 رميات جزائية، ونال على إثرها جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثالثة على التوالي.

ويعول الأبيض في مباراة اليوم كثيراً على ثلاثي حراسة المرمى الذي يشكل قوة الفريق متمثلاً في محمد إسماعيل وعبد الرحمن خميس وخالد سعيد، إلى جانب الكابتن وحيد مراد، والمدفعجي عيسى البناي، والصلابة الدفاعية المتمثلة في إبراهيم القرص، وفراس محمد، وضاحي محمد، ومرزوق أحمد البلوشي، إلى جانب الصاعدين والواعدين بمستقبل باهر عبدالله عبيد، وسيف الأنصاري، ولاعبي الدائرة عبد الحميد الجنيبي ورحمة غالب المنصوري، والجناح الطائر أحمد هلال المهيري، والمقاتل يوسف بلال، والغزال أحمد عبدالله الضنحاني.