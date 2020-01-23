حامد بن زايد يتوج أبطال درع الجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي بأبوظبي، منافسات اليوم الختامي لدرع التفوق لبطولة محمد بن زايد الرابعة، وبطولة درع التفوق لبطولة الخدمة الوطنية والاحتياطية الثالثة للجوجيتسو 2019، وذلك بقيادة مركز التربية الرياضية العسكري.

وقام سمو الشيخ حامد بن زايد يرافقه الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، بتكريم وتوزيع الكؤوس والدروع على القيادات الفائزة.

وهنأ سموه الفائزين متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز، معرباً عن سعادته بحضور ختام المنافسات لبطولتي محمد بن زايد آل نهيان الرابعة، والخدمة الوطنية والاحتياطية الثالثة للجوجيتسو 2019، حيث أشاد سموه بمستوى المنافسات التي أظهرت القوة البدنية والذهنية للمشاركين، والتطور الكبير لرياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.

وقال سموه: «إن رياضة الجوجيتسو تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، حيث إنها تعزز بناء القدرات البدنية والنفسية والذهنية لممارسيها، وترتقي بالأخلاق والمنافسة الشريفة لدى أبنائنا»، منوهاً بأن مثل هذه البطولات تسهم في تعميق الوعي بأهميتها وتساعد في نشرها على أكبر نطاق ممكن داخل الإمارات وخارجها. وأحرزت قيادة حرس الرئاسة أفضل مركز تدريب جوجيتسو (الحرس الخاص 92 وادي الشبك) المركز الأول.

وأسفرت نتائج درع بطولة الخدمة الوطنية والاحتياطية الثالثة للجوجيتسو عن حصول قيادة القوات البرية على درع التفوق للعام التدريبي 2019، فيما أسفرت نتائج درع التفوق لبطولة محمد بن زايد آل نهيان الرابعة للجوجيتسو عن حصول قيادة القوات البرية على درع التفوق للعام التدريبي.