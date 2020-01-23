خالد عيسى ونادر ورازوفيتش الأفضل في ديسمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد ثنائي العين خالد عيسى ويحيى نادر جائزتي أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر ديسمبر/‏كانون الأول 2019، بينما توّج مدرب الظفرة فوك رازوفيتش بجائزة أفضل مدرب.

وتوّج يحيى نادر بالجائزة التي تنافس عليها خمسة لاعبين بعد أن حصد 44% من الأصوات، متفوقاً على مهاجم الظفرة جواو بيدرو في المركز الثاني، وجاء مدافع النصر محمود خميس ثالثاً، فيما احتل نجم الوصل فابيو ليما المركز الرابع، وحلّ عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي في المركز الخامس.

أما على مستوى حراسة المرمى، فحصد الجائزة حامي عرين العين خالد عيسى بعد أن حصل على 46% من الأصوات، متفوقاً على حارس مرمى الظفرة خالد السناني الذي جاء في المركز الثاني، وقائد شباب الأهلي ماجد ناصر الذي حل ثالثاً في قائمة الترتيب.

وتوج مدرب الظفرة فوك رازوفيتش بجائزة أفضل مدرب على حساب رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، ومارسيل كايزر مدرب الجزيرة، بعد أن حصد النسبة الأعلى من الأصوات ب36% من الإجمالي.