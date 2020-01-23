النقاد يشيدون بمارتينيلي: محترف يلعب بشغف الهواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انتزع أرسنال الذي لعب 64 دقيقة بعشرة لاعبين تعادلاً مثيراً من جاره تشيلسي 2-2 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في حين استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بتغلبه على شيفيلد يونايتد، ليعزز رصيده في المركز الثاني.

على ملعب ستامفورد بريدج، جاءت مباراة تشيلسي وجاره أرسنال سريعة ومثيرة طوال الدقائق التسعين كان فيها أصحاب الأرض الأفضل معظم فترات المباراة، لكنهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ بتقدمهم مرتين.

وقام تامي أبراهام بمجهود فردي، لكن مدافع أرسنال الحالي وتشيلسي سابقاً البرازيلي دافيد لويز اجتاحه داخل المنطقة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويطرد المعتدي ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وترجم جورجينيو ركلة الجزاء بنجاح مانحاً التقدم لفريقه (28).

وشهد مطلع الشوط الثاني رد فعل قوي من أرسنال الذي نجح مهاجمه الشاب البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي يلعب بدلاً من الجابوني بيار ايميريك اوباميانغ الموقوف ثلاث مباريات في السير بالكرة مسافة 70 متراً، مستغلاً سقوط لاعب الوسط الفرنسي كانتي، قبل أن يسدد الكرة داخل الشباك مدركاً التعادل (63).

وظن تشيلسي وأنصاره أن فريقهم حصد النقاط الثلاث عندما سجل له قائده الإسباني سيزار اسبيليكويتا من مسافة قصيرة هدف التقدم (84)، لكن مواطنه هكتور بيليرين أدرك التعادل لأرسنال من كرة لولبية قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وبعد المباراة، كال أسطورة أرسنال مارتن كيون المديح للواعد البرازيلي مارتينيلي (18 عاماً)، ووصف كيون اللاعب الذي أصبح أول لاعب دون ال 20 عاماً يسجل 10 أهداف للفريق منذ الفرنسي أنيلكا موسم 1998-1999: «إنه مستقبل أرسنال، كل النادي في راحة كفه. إنه اللاعب الأصغر في الفريق، لكنه قال للمخضرمين هكذا تسجل الأهداف، أروني لاعباً بسن ال18 يفعل ما فعله مارتينيلي، وقبل مجيئه إلى أرسنال مانشستر يونايتد أخضعه لتجربة لكنه لم يشتره». وظن مارتينيلي أن المدرب أرتيتا سيضحي به بعد طرد زميله ومواطنه ديفيد لويز مبكراً، لكن أرتيتا أبقاه وسجل اللاعب هدف التعديل 1-1، وعلق فيرديناند مدافع اليونايتد السابق: «اجلبوا الصبية ليتعلموا منه، يلعب بشغف الهواة ويلعب في أي مكان ليظهر مهاراته».

وفي طريقه للشباك، تزحلق نجولو كانتي على طريقة ستيفن جيرارد لاعب ليفربول الشهيرة، ليكمل مارتينيلي قطع 67 ياردة قبل أن يودع الكرة أسفل زاوية مرمى الحارس كيبا.

وعلق كيون أيضاً: مشاهدة أرسنال أمام تشيلسي رسمت ملامح مستقبل واعد مع أرتيتا، تشيلسي لم يضغط كثيراً وأرسنال هيمن على معظم أوقات المباراة.

أول زيارة

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التعادل ترك أرسنال في المركز العاشر بفارق 10 نقاط عن تشيلسي الرابع، وكانت المباراة أول زيارة للبرازيلي ديفيد لويز لملعب ستامفورد بريدج بعد انتقاله للمدفعجية في الصيف، وتلقى لويز الصفارات كلما لمس الكرة من مشجعي «البلوز»، لكنه بعد عرقلته لمهاجم تشيلسي الشاب تامي أبراهام طرد وتعالى نشيد «ديفيد لويز واحد منا»، لأنه ترك الخصم بعشرة لاعبين.

ولم يخف مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا شعوره بالسعادة من ردة فعل فريقه، وقال: «أنا راض جداً من ردة الفعل، أقدّر حدوث هذا أمام هذا النوع من المنافسين وعلى ملعب كهذا، وبالطريقة التي فعلنا فيها ذلك، وبالروح التي تمتعنا بها، إنه أمر رائع».

وأضاف: بعض اللاعبين يلعبون في مراكز مختلفة، الوحدة وروح القيادة التي أظهروها، هذا ما أردت رؤيته.

وأشاد أرتيتا بالدور المهم الذي قام به لاعب وسطه جرانيت تشاكا عندما تحول للعب كمدافع بعد طرد دافيد لويز.

وقال: جرانيت، بالطريقة التي يتدرب فيها كل يوم، سلوكه مدهش، أنا راض للغاية عنه في هذا الموقع وبالطريقة التي شارك فيها. أما كيبا حارس مرمى تشيلسي، فإنه نال المزيد من الانتقادات، وذكرت شبكة سكواكا للإحصائيات، أنه لا يوجد حارس في البريميرليج هذا الموسم استقبل أهدافاً من خارج منطقة الجزاء أكثر من كيبا (6 أهداف).

ويعد كيبا أغلى حارس في تاريخ كرة القدم، بعدما انتقل من أتلتيك بيلباو إلى تشيلسي في صيف 2018 مقابل 80 مليون يورو.

تألق أجويرو

وفي مباراة سيتي وشيفيلد شارك نجم الفريق سيرجيو أجويرو من الدكة، ليسجل هدف المباراة الوحيد بعد 5 دقائق من نزوله ليعزز مركز حامل اللقب في الوصافة برصيد 51 نقطة.

وشهدت المباراة عودة قطب الدفاع الفرنسي ايميريك لابورت لتشكيلة المدرب جوارديولا بعد خمسة أشهر لإصابة في الركبة. وجاء هدف أجويرو بعد تضييع جيزوس الأساسي ركلة جزاء بالدقيقة 35 وعندما نزل الأرجنتيني في الدقيقة 68 بديلاً لجيزوس تلقى تمريرة من كيفن دي بروين ليسجل الهدف 21 هذا الموسم.

وعلق جوراديولا بعد المباراة: ترددنا بعض الشيء في الشوط الأول وتصدى حارس الخضم لركلة جزاء وكرتين خطيرتين، لكننا أظهرنا المعدن الحقيقي في الشوط الثاني وسيطرنا على مجريات اللعب لنحقق فوزاً ثميناً.

وأهدر إيفرتون فوزاً كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه نيوكاسل بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 94، قبل أن تتلقى شباكه هدفين.