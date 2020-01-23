كرونوسـلاف: سـنلعب أخـطر مـباراة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

ستكون مباراة بني ياس خاصة جداً لمدرب النصر الكرواتي كرونوسلاف؛ بعدما كان قاد «السماوي» في الموسم الماضي، في أول تجربة له في الدوري الإماراتي، وحقق معه المركز السادس.

وأكد كرونوسلاف أن مواجهة بني ياس خاصة بالنسبة له، وقال خلال المؤتمر الصحفي: كل أحاديثي عن بني ياس ستكون جميلة؛ لأنني عشت معه ذكريات رائعة؛ بعدما خضت موسماً أكثر من مميز مع هذا النادي الذي أحترمه كثيراً. وعن مباراة اليوم، قال: «هذه المباراة خطرة علينا؛ لأنه بعد التتويج ببطولة كأس الخليج العربي، تقل درجة التحفيز بالنسبة للاعبين؛ إلا أن هناك أمراً إيجابياً؛ وهو أن الأجواء مثالية في الفريق، إلى جانب أن اللاعبين أدوا التدريبات بشكل قوي، ونحن جاهزون لهذه المباراة».

وتابع مدرب النصر: في الوقت الحالي وظيفتي هي تحفيز اللاعبين، وشحذ هممهم من جديد، وجعل تركيزهم ينصب على مباراة بني ياس؛ من أجل الظهور بمستوى مميز يساعدنا على تحقيق الفوز، وحصاد النقاط الثلاث، خاصة وأن المباراة ستقام على ملعبنا

وأكد كرونوسلاف: سيغيب عن صفوف الفريق في مواجهة بني ياس الحارس أحمد شامبيه؛ نظراً لتراكم بطاقاته الصفراء؛ لكننا استعدنا خدمات ثنائي المنتخب الأولمبي جاسم يعقوب وسعيد سويدان، ومن المحتمل مشاركتهم في المباراة.

وأتم تصريحاته: الحضور الجماهيري كان أكثر من رائع في مباراة نهائي «كأس الخليج العربي»، ونأمل من الجماهير استمرار التوافد إلى المدرجات؛ لمؤازرة الفريق في مبارياته القادمة، خاصة وأن اللاعبين يستحقون الدعم والمساندة بعد المستويات الرائعة التي قدموها في الفترة الأخيرة.

من جانبه، قال الحسين صالح لاعب الفريق: طوينا صفحة نهائي الكأس بكل تفاصيلها، وتركيزنا ينصب فقط على مباراة بني ياس التي نسعى إلى تحقيق الفوز بها، وحصاد النقاط الثلاث.

وأكمل الحسين صالح: نعمل حالياً مع المدرب بشكل قوي في التدريبات؛ من أجل الاستعداد جيداً للمواجهة القادمة.