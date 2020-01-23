«أوميجا دبي ديزرت كلاسيك» تنطلق بمنافسة مفتوحة على اللقب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك للجولف، وسط منافسة مفتوحة وقوية بين أفضل نجوم العالم في رياضة الجولف، للفوز بلقب النسخة ال31، للحدث الأعرق في المنطقة للجولة الأوروبية للجولف، والذي يقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف حتى الأحد المقبل، وتقدم جوائز مالية تبلغ 3.25 مليون دولار.

وأكمل اللاعبون تحضيراتهم تمهيداً لانطلاق المنافسات، ومن أبرزهم الإنجليزي لي ويستوود المتوج بلقب بطولة أبوظبي مطلع الأسبوع الجاري، والإنجليزي تومي فليتوود المصنف العاشر دولياً، والأمريكي بريسون ديشامبو حامل اللقب للنسخة الماضية والمصنف 13 دولياً، والسويدي هنريك ستينسون بطل نسخة 2007، والعديد من الأسماء العالمية الأخرى.

ورحب جريج سبرولي المدير التنفيذي لفالكون جولف، الجهة المنظمة، بمشاركة أبرز اللاعبين على قائمة التصنيف العالمي، لتدخل البطولة العقد الزمني الرابع بطموحات أكبر ومزايا أفضل، وقال: «احتفلنا في العام الماضي بمرور 30 نسخة من هذا الحدث الذي جعل تجربة الجولف مختلفة تماماً في دولة الإمارات والمنطقة، وهي البطولة التي أصبحت وجهة مفضلة للاعبين والجماهير والزوار، بما يفرض علينا أن نرفع من مستوى التنظيم بشكل أكبر وأفضل في النسخة المقبلة لمواكبة التوقعات المأمولة».

وتابع: «كان من الفخر أن نشرف على نسخة العام الماضي، لكن حاولنا في هذه النسخة أن نجعل الحدث أكثر من مجرد منافسة رياضية، من خلال الخدمات التي نقدمها بعنوان «لا توجد مدينة في العالم مثل دبي»، وهو ما شجعنا هذا العام على إطلاق خدمات جديدة ومبادرات مجتمعية هادفة، ونتطلع أن يكون كل عام أفضل من الذي سبقه».

واعتبر سبرولي، أن هناك مزايا لا يمكن أن تضاهيها أي بطولة أخرى في دبي، وقال: «المنظر الخلاب الذي يشكل خلفية ساحرة بناطحات السحاب المطلة على الملعب العشبي حينما يصوب اللاعبون، أمر لا يوجد سوى في دبي، وقد قمنا بتخفيض أسعار التذاكر للجماهير، وحينما تدخل الجماهير ستبدأ مباشرة بعيش الأجواء من خلال الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع أفراد العائلة».

وتكتسي بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك وجماهيرها تحديداً باللون الوردي بعنوان «السبت الوردي» ضمن فعاليات البطولة، في محاولة لزيادة الوعي حول أبحاث سرطان الثدي وخلق رسالة إيجابية للنساء على مدار يوم السبت المقبل، إلى جانب جمع التبرعات لمؤسسة الجليلة، وهي مؤسسة خيرية تسعى لتغيير الحياة من خلال الأبحاث الطبية في التعليم والعلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على بطولة العالم الحالي، تحدث سيمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة، وقال: «متحمسون للغاية لجمع التبرعات من أجل جمعيات خيرية مثل مؤسسة الجليلة وأبحاث سرطان الثدي، يوم «السبت الوردي» هو مكون أساسي للبطولة بالنسبة لنا، ونحن نريد أن نخلق أكبر قدر مستطاع من الوعي حول السببين وأن نثقف جماهيرنا بقضايا يعانيها الناس حول العالم».

وتحدث الدكتور عبد الكريم العلماء الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وقال: مؤسسة الجليلة فخورة للغاية بالشراكة مع بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك في فعالية «السبت الوردي» هذا العام، وهذه البطولة تقدم منصة رائعة لإبراز برنامجنا لسرطان الثدي وأهمية الأبحاث الطبية وتأثيرها في الحفاظ على حياة المرضى.

وسيخصص «ورلد آرت دبي» قطعة فنية وردية في معرضهم في قرية البطولة، مع ظلال مختلفة من الطلاء الوردي التي سيتم استخدامها على جدار الهجوم الفني الذي يسمح للجماهير بالإبداع ورسم أفكارهم على الجدار.