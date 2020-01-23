شرطة أبوظبي تكرم أصحاب الإنجازات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي كوكبة من أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2019، وذلك في الملتقى الرياضي بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحضور مديري القطاعات ومدير مركز التربية الرياضية الشرطية العقيد محمد عبيد بوعلي.

وشمل التكريم القطاعات الفائزة بدرع القائد العام ودرع المدير العام للموسم الرياضي 2018-2019 وأصحاب المشاركات الفردية في الإنجازات الرياضية الوطنية القياسية والبطولات الدولية والفرق الرياضية المتميزة الحاصلة على المراكز الأولى على مستوى بطولات وزارة الداخلية وعلى مستوى عدد من البطولات الوطنية.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بالارتقاء بمنظومة الرياضة ورفد الحركة الرياضية بمقومات النجاح، من خلال تشجيع وتحفيز منتسبيها على ممارستها والمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية وتكريم المتميزين فيها.

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