35 ألف عداء يشاركون في ماراثون دبي ستاندرد تشارترد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

كشفت اللجنة المنظمة لماراثون دبي ستاندرد تشارترد دبي بنسخته21، عن تفاصيل المنافسات التي تنطلق غداً الجمعة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة نخبة من العدائين الدوليين، وذلك بشارع جميرا؛ حيث من المتوقع أن يصل عدد العدائين إلى أكثر من 35 ألف مشارك.

وأقيم المؤتمر بحضور سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ورولا أبو منه، الرئيس التنفيذي ل«بنك ستاندرد تشارترد الإمارات»، وخالد الكمالي المنسق العام للماراثون.

ويشارك فيه الثنائي الأثيوبي سولمان ديكسيسكا وركنيش ديغيفا واللذان حققا أفضل رقم شخصي لهما في فئة الرجال والسيدات؛ حيث يدخلان الماراثون ولديهما فرصة كبيرة من أجل حصد اللقب.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «المجلس يفخر بمواصلة دعم ماراثون دبي ستاندرد تشارترد الذي أكمل 20 سنة من النجاح ليكون أحد أسرع وأقوى 10 سباقات ماراثون في العالم، ومن العوامل المميزة في السباق هذا العام أنه يقام في عام 2020 الذي يعد عاماً مميزاً لدولة الإمارات ودبي بشكل خاص».

وأضاف: «يتزامن مع الماراثون انطلاق فعاليات إكسبو 2020، كما أنه يجسد نموذجاً للتسامح؛ إذ يشارك فيه أكثر من 35 ألف عداء، ليكون بذلك أكبر حدث رياضي يستقطب آلاف العدائين من الإماراتيين والمقيمين ومن خارج الدولة أيضاً».

وتابع: «يعد الماراثون هو أكبر حدث رياضي شهد مشاركة 250000 عداء من 150 دولة منذ انطلاقه عام 2000، ونأمل في هذا العام أن نشهد مشاركة أكبر من العدائين الإماراتيين بفضل المبادرة الرائدة (مدينتي سباقي) التي أطلقتها دبي القابضة الراعي الرئيسي للماراثون، كما نأمل أن يشهد السباق مستويات أعلى في مستوى التنافس، طموحنا استقطاب المزيد من المشاركين للوصول إلى 50 ألف مشارك».

وختم حارب، بتأكيد أن التغطية الإعلامية للحدث التي ستبث في العديد من القنوات الدولية لتصل إلى جميع قارات العالم، ستسهم في إبراز الصورة الجمالية الرائعة لدبي؛ حيث يمر السباق بأحد أجمل الشوارع على المستوى العالمي وهو شارع جميرا، وهو من أهم عوامل نجاح الماراثون.

وأعرب خالد الكمالي، المنسق العام لماراثون ستاندرد تشارترد دبي، عن سعادته البالغة بما حققه السباق من نجاحات في الأعوام الماضية وأرجع هذه النجاحات إلى ارتباط الحدث باسم دبي وتضافر جهود كافة الجهات لدعمه والارتباط به كحدث حجز مكانه تحت الأضواء في مقدمة أفضل السباقات في العالم.

وأكد الكمالي، أن الماراثون، قطع شوطاً بعيداً سواء على صعيد التنظيم أو النجاح الفني أو كم المشاركة ليتحول إلى مهرجان رياضي سنوي تعيشه دانة الدنيا وضيوفها في مستهل كل عام؛ حيث حرصت اللجنة المنظمة على إقامته في بداية كل عام.

وأتم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي وبنك ستاندرد تشارترد على دعمهما للحدث وإلى دبي القابضة وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وشرطة دبي وهيئة الصحة بدبي والإسعاف الموحد والدفاع المدني بدبي وجميع وسائل الإعلام بالدولة شركاء النجاح طوال ال21 عاماً.