نورة السويدي: الرياضة النسائية مميزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، أهمية الرياضة بالنسبة للمرأة بأنواعها المتعددة باعتبارها ضرورية لصحة المرأة والحفاظ على نشاطها.

وقالت في تصريح لها عقب انطلاق كرة الطائرة الشاطئية التي نظمتها لجنة الإمارات للرياضة النسائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمدرسة الإماراتية على كورنيش أبوظبي أمس، إن المرأة الإماراتية نجحت في كل الميادين التي خاضتها والرياضة بالنسبة لها نشاط جسمي وذهني يزيد من حيويتها ونشاطها في عملها وفي رعاية أسرتها وتربية أطفالها.

وأعربت عن شكرها لوزارة التربية والتعليم وبلدية مدينة أبوظبي التي رعت هذه البطولة وقدمت لها كل التسهيلات لإنجاحها، مشيرة إلى أن مشاركة الوزارات والمؤسسات بالدولة في الأنشطة الرياضية للمرأة يدعم توجهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على هذه الأنشطة ودعمها ونشرها في المجتمع لتكون جزءاً من حياة المرأة بهدف الحفاظ على صحتها.

وفازت مدرسة عائشة بنت أبي بكر بالمركز الأول في بطولة كرة الطائرة الشاطئية في حين فازت مدرسة سلامة بنت بطي بالمركز الثاني وفازت مدرسة المنتهى بالمركز الثالث، وشاركت في هذه البطولة 120 طالبة من الحلقة الثانية والثالثة وكان الهدف منها نشر ثقافة الرياضة وتعزيز الوعي الصحي بأهميتها.