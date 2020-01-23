الجوجيتسو وبالمز يوقعان اتفاقية شراكة مع ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

وقع اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركة بالمز الرياضية اتفاقية شراكة مع مركز ياس للعلاج الطبيعي، أمس، يقوم المركز بموجبها بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للاعبي المنتخبات الوطنية للجوجيتسو ومدربي بالمز الرياضية.

وقع الاتفاقية فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو الأمين العام للاتحاد الدولي والآسيوي، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية وفهد البلوشي المدير التنفيذي لمركز ياس للعلاج الطبيعي.

وعقب مراسم التوقيع على الاتفاقية أوضح فهد علي الشامسي أن توقيع الاتفاقية جاء بتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وقال: «فخورون بالشراكة مع مركز ياس للعلاج الطبيعي أحد المراكز المتخصصة في المجال الطبي وعلاج الرياضيين، وهي شراكة ذات قيمة وفائدة كبيرة بالنسبة لنا في المحافظة على سلامة اللاعبين، ونتمنى أن تتواصل الشراكة بما يخدم الطرفين».

وقال فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية، إن الشراكة مع ياس للعلاج الطبيعي تتماشى مع استراتيجية بالمز الرياضية في الاهتمام باللاعبين والمدربين والمحافظة على سلامتهم، لاسيما أن الشركة الأكبر في الشرق الأوسط في المجال الرياضي لديها 850 مدرباً، بالتأكيد يحتاجون للرعاية البدنية والطبية في التدريبات.

وتوجه فهد البلوشي مدير مركز ياس للعلاج الطبيعي بالشكر إلى اتحاد الجوجيتسو وشركة بالمز الرياضية، متمنيا أن يتوفق المركز في تقديم الرعاية الصحية اللازمة والكافية لمنسوبي الاتحاد والشركة، وتقديم خدمة مستدامة وجيدة للقطاع الرياضي.