شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي جدة يصطدم بالرائد اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي يحل الأهلي جدة ضيفاً ثقيلاً على الرائد الليلة في افتتاح الجولة 15 من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) التي تشهد مباراة أخرى تجمع بين المتأخرين في سلم الترتيب الفتح وضمك. تكتسب مباراة الأهلي والرائد أهميتها من أجل فك الاشتباك بين الفريقين على المركز الثالث الذي يحتله الأهلي برصيد 26 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن الرائد الذي يمتلك نفس الرصيد.

وتراقب الجماهير مواجهتي النصر والاتفاق غداً، والهلال والشباب السبت من أجل التعرف على بطل الشتاء.

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