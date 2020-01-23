دوليـة دبـي الـ 31 للسلـة تنطلـق اليـوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تنطلق اليوم بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي، منافسات النسخة 31 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة بمشاركة 11 فريقاً موزعين على مجموعتين تضم الأولى: الرياضي اللبناني حامل اللقب ووصيف آسيا على رأس المجموعة والاتحاد السكندري بطل العرب وسلا المغربي وهوبس اللبناني والوثبة السوري والجامعة الأمريكية دبي، فيما تضم الثانية بيروت اللبناني وصيف البطولة الماضية والعرب والنجم الرادسي التونسي والاتحاد السوري ومنتخب الإمارات ومايتي سبورت الفلبيني.

وتفتتح البطولة في السابعة مساء بلقاء جماهيري، يجمع بين منتخب الإمارات صاحب الأرض ومايتي سبورت الفلبيني الذي تسانده قاعدة جماهيرية عريضة والذي بلغ دور الأربعة العام الماضي، إلا أن جديد الإمارات هذه المرة انضمام النجم اللبناني الشهير فادي الخطيب إلى صفوفه، إضافة إلى لاعب أجنبي آخر سيلحق بعد يومين بصفوف المنتخب.

مهمة سهلة

وفي المباراة الثانية التي تنطلق في التاسعة مساء، يبدأ الرياضي رحلة الدفاع عن لقبه أمام فريق الجامعة الأمريكية دبي، وربما تكون مهمته سهلة، خاصة أن ورقته الرابحة وائل عرقجي غيّر رحلته من الصين التي سيحترف فيها إلى دبي لدعم صفوف فريقه، وإذا كانت الجولة الأولى واضحة المعالم، فإن الغموض يلقي بظلاله على مباريات الجولة الثانية التي ستقام غداً عندما يلتقي الاتحاد السكندري مع سلا وبيروت مع الرادسي ومايتي سبورت مع الاتحاد السوري الممثل بمعظم لاعبي المنتخب وأخيراً هوبس مع الوثبة في أول ظهور له بالبطولة.

وبنظرة على أصحاب الألقاب منذ انطلاق البطولة عام 1989، نجد أن طيران الإمارات هي الأكثر فوزاً باللقب «7 مرات» تليها السوق الحرة «6 مرات» ثم ستيل فاب «4 مرات» وفيرست سيكورتي جروب «3 مرات» ومرتان لكل من موانئ دبي وابيلا ومرة واحدة لجمعة الماجد «أول بطل» والحبتور للسيارات والمندوس وكابري صن وقناة القصباء ومجموعة الرميثي للاستثمار، وعلى صعيد الأندية يأتي الرياضي في المقدمة برصيد 6 ألقاب.