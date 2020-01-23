العنبري: سنواجه أفضل فريق في الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة إن «الملك» جاهز للقاء شباب الأهلي غداً في الدوري، واصفاً الأخير بأنه الأفضل في البطولة حالياً.

وتابع: «المباراة تأتي بعد فترة توقف نعتبرها إيجابية، ونحن في أتم الجاهزية لمباراة شباب الأهلي الذي أعتبر أنه الأفضل في الدوري».

وعما إذا كان هناك شيء يخشاه قال العنبري: «لا أخشى من شيء وثقتي في اللاعبين كبيرة كي يقدموا الأفضل».

وعن التعاقدات قال العنبري: «الإدارة تعمل على دعم الفريق باللاعبين ولكن من الصعوبة أن تحصل على لاعب مواطن يشكل الإضافة في مثل هذا التوقيت، لذلك فإن كل تركيزنا ينصب حالياً على اللاعبين المقيمين، ونحن لا نفكر في المسابقات المحلية فقط؛ بل أمامنا البطولة الآسيوية ويجب أن نمثل الدولة فيها بصورة مشرفة».