فنية الشارقة للدفاع عن النفس تعتمد خطط 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة الفنية لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، اجتماعها الأول للعام الحالي، برئاسة طارق جمعة السويدي عضو مجلس إدارة النادي، ومشرف رياضتي التايكواندو والجودو، ورئيس اللجنة الفنية بالنادي؛ وذلك بمقر النادي في الجازات في الشارقة، وبحضور عضوي مجلس الإدارة عبيد العسم السويدي مشرف الكاراتيه، وخالد إبراهيم الناخي مشرف الجوجيتسو، وأعضاء اللجنة عبد العزيز الحمادي مدير الفرق الرياضية، ومحمد أحمد منسق مراكز التدريب، والمدرب جعفر النخلي، ومقرر اللجنة طه عبد الستار سكرتير نشاط الجوجيتسو؛ حيث تم بحث ما تم إنجازه في الموسم 2019، ومراجعة المكاسب المتحققة، والوقوف على الإيجابيات؛ لتعزيزها والسلبيات؛ للحد منها.

ويأتي هذا الاجتماع وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وضمن توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس؛ لمواصلة نشر رياضات الدفاع عن النفس في الإمارة الباسمة وفق معايير ومنهجيات فنية واضحة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة 2020، والتي تأتي في واجهتها المشاركات في البطولات المحلية والدولية، بمختلف الرياضات ال4: الجودو والتايكواندو والكاراتيه والجوجيتسو، كما استحدثت اللجنة الفنية آلية جديدة تم اعتمادها لتقييم الجهاز الفني، وعمل المدربين ومساعديهم، وبحثت اللجنة الفنية انتداب المدربين الجدد؛ لتعزيز المردود الفني للاعبين واللاعبات كل في رياضته التخصصية على مستوى الشارقة.

وأكد طارق السويدي أن أهداف النادي تركز على محاور محددة؛ أبرزها مواصلة نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس في الشارقة، واستكشاف ورعاية المواهب من الجنسين، وبما يساهم بدعم الفرق الحالية، وينعكس مستقبلاً على المنتخبات الوطنية.