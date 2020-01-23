جوران: سنعود أمام العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يسعى خورفكان إلى تكرار سيناريو فوزه على العين في بطولة كأس الخليج العربي، عندما يلتقي الفريقان اليوم، بعدما سبق أن فاز «النسور» 4 -2.

ويرغب أبناء الصربي جوران في تحقيق أول فوز في الدوري بعد أن ظل خورفكان خلال 12جولة من دون انتصار، وتشهد تشكيلة الفريق تغييرات يأمل المدرب أن تمنح فريقه الأفضلية وهو توقع ظهور النسور الخضر بمظهر جيد في المواجهة، وذكر أن الفريق استفاد من فترة التوقف وخاض تجارب ودية أثبتت قدرته على تحقيق أفضل النتائج في الدوري. وقال جوران: الجميع اجتهدوا خلال فترة التوقف وعملوا من أجل وضع الفريق في مركز أفضل، المباراة (اليوم) ستكون في مواجهة فريق قوي ويملك عناصر يعلم الكل تميزها لكننا سنواجههم ونحن واثقون من أنفسنا ولا ننسى أننا فزنا عليهم في بطولة الكأس ولا شك أن هذا الفوز سيكون عاملاً محفزاً لنا.

وأضاف: المباراة ستكون صعبة جداً بيد أني متفائل بأن يكون فريقي في الموعد.

وكشف جوران مشاركة اللاعبين فوزي فايز والبرازيلي ريكاردينيو من البداية في اللقاء، بعد انضمامهما إلى صفوف خورفكان مؤخراً.