كايزر: الفوز على عجمان لن يكون سهلاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

كشف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة عن اكتمال جاهزية الفريق لمباراة الليلة أمام عجمان، وأن التحضيرات أصبحت بصفوف مكتملة بعد انضمام لاعبي المنتخب الأولمبي للتدريبات، لافتاً إلى أن انضمام هؤلاء اللاعبين الخمسة يمثل إضافة للفريق لأنهم من العناصر الأساسية.

وقال: تحضيراتنا خلال الفترة السابقة كانت صعبة للغاية لاعبو المنتخب عادوا مرهقين من تايلاند، سنراقب وضعهم لتحديد مشاركتهم أمام عجمان الذي يقدم مباريات كبيرة على ملعبه والمواجهة ستكون صعبة خاصة أنهم تحضروا لهذه المباراة بصفوف مكتملة لذلك أتوقع أن يؤثر ذلك علينا ورغم ذلك لابد من التفكير بالفوز والعودة بالنقاط الثلاث من عجمان.

وأضاف: عجمان فريق منظم جداً لقد شاهدت تسجيلات لمباراتهم أمام الشارقة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، يعتمدون على التنظيم الدفاعي المحكم لذا علينا تسخير إمكانياتنا الفردية والجماعية حتى نحقق الفوز.

وأشار الهولندي إلى أن عودة لاعبي المنتخب الأولمبي بإحباط من تايلاند أمر إيجابي جداً يؤكد أنهم كان لديهم طموح كبير جداً للذهاب إلى أولمبياد طوكيو.

بدوره، قال محمد محمود لاعب الجزيرة الشاب: ندرك أهمية الفوز والعودة بالنقاط الثلاث ونعرف أن المباراة ستكون صعبة لان عجمان دائماً يقدم مباريات كبيرة على ملعبه.