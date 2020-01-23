شكرا لقرائتكم خبر عن منذر علي يشيد بالتعاقد مع ألميدا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد منذر علي لاعب الوصل السابق بتعاقد بني ياس مع ألميدا، واصفاً اللاعب بالمميز والمعروف بتمثيله أندية كبيرة في السابق.
وقال منذر: ريتشارد ألميدا الصفقة الجديدة للسماوي مكسب للفريق في مركز صانع الألعاب، وستتضح الإضافة التي سيقدمها للفريق في الاستحقاقات المقبلة بمرحلة الإياب من الدوري.
وأضاف: أعرف اللاعب جيداً وسبق له تقديم مستويات جيدة مع الأندية السابقة التي مثلها.
كان نادي بني ياس قد أعلن عن تعاقده مع الأذربيجاني البرازيلي الأصل ألميدا بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، بعد أن وصل اللاعب أمس الأول إلى أبوظبي ووقع على العقد في مقر النادي بالشامخة.
ويشغل الوافد الجديد مركز صانع الألعاب، كما أنه يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ليحل بديلاً للجنوب إفريقي أياندا باتوزي.
وشارك ألميدا مع ناديه الأذربيجاني السابق في دوري أبطال أوروبا، ويتمتع بخبرات سابقة مع عدد من الأندية ستنعكس على مستواه ومردوده مع الفريق في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر منذر علي يشيد بالتعاقد مع ألميدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.