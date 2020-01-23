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منذر علي يشيد بالتعاقد مع ألميدا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد منذر علي لاعب الوصل السابق بتعاقد بني ياس مع ألميدا، واصفاً اللاعب بالمميز والمعروف بتمثيله أندية كبيرة في السابق.
وقال منذر: ريتشارد ألميدا الصفقة الجديدة للسماوي مكسب للفريق في مركز صانع الألعاب، وستتضح الإضافة التي سيقدمها للفريق في الاستحقاقات المقبلة بمرحلة الإياب من الدوري.
وأضاف: أعرف اللاعب جيداً وسبق له تقديم مستويات جيدة مع الأندية السابقة التي مثلها.
كان نادي بني ياس قد أعلن عن تعاقده مع الأذربيجاني البرازيلي الأصل ألميدا بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، بعد أن وصل اللاعب أمس الأول إلى أبوظبي ووقع على العقد في مقر النادي بالشامخة.
ويشغل الوافد الجديد مركز صانع الألعاب، كما أنه يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ليحل بديلاً للجنوب إفريقي أياندا باتوزي.
وشارك ألميدا مع ناديه الأذربيجاني السابق في ، ويتمتع بخبرات سابقة مع عدد من الأندية ستنعكس على مستواه ومردوده مع الفريق في الفترة المقبلة.

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