النصر يلاقي بني ياس للضغط على الصدارة بمعنويات الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تعود عجلة دوري الخليج العربي للدوران من جديد، بعد فترة توقف دامت 3 أسابيع، شهدت تتويج فريق النصر بلقب كأس الخليج العربي.

وتقام اليوم وغداً مباريات الجولة 13 والأخيرة من الدور الأول، وسط تتطلع كل الفرق إلى تحسين نتائجها، وضمان تحقيق بداية إيجابية بعد فترة توقف، شهدت حدوث بعض التغييرات في هوية اللاعبين مع فتح باب قيد «الميركاتو الشتوي».

تنطلق الجولة اليوم، بإقامة 4 مباريات، حيث يلعب خورفكان مع العين في ستاد خالد بن محمد الساعة السادسة والنصف،والوصل مع كلباء في التوقيت نفسه،ويستقبل عجمان فريق الجزيرة،والنصر ضيفه بني ياس في الساعة التاسعة مساء.

وسيكون ختام مباريات الجولة غداً مع ثلاث مباريات، حيث يستقبل الظفرة ضيفه الفجيرة، ويلعب الوحدة مع حتا ،على أن يسدل الستار على مباريات الدور الأول مع قمة من العيار الثقيل بين شباب الأهلي المتصدر وضيفه الشارقة حامل اللقب. في اللقاء الأول اليوم، يستقبل النصر الثالث (23 نقطة) في التاسعة مساء ضيفه بني ياس الحادي عشر (11 نقطة) في مباراة خاصة للمدرب الكرواتي كرونوسلاف الذي يواجه فريقه السابق.

ويتطلع النصر إلى نسيان نشوة الفوز بلقب كأس الخليج العربي في 17 الحالي، ويسعى للضغط على الصدارة، حيث سيصبح في حال فوزه على بني ياس على بعد ثلاث نقاط من المركز الأول قبل لقاء شباب الأهلي والشارقة.

ويعول الفريق «الأزرق» على الهداف الإسباني نيجريدو، ومعه الثنائي كواسي والبرتغالي كارفالو توزي.

ولم تكن أيام الفريق السماوي خلال مرحلة الذهاب إيجابية، حيث يعيش بلغة الأرقام في دوامة الخطر، ولا يبتعد عن حتا وصيف القاع سوى بفارق ثلاث نقاط فقط، مما يجعل الخسارة اليوم بمثابة ضربة مؤلمة، قد تسهم في دخول الفريق دائرة الخطر الحمراء.

ويحل الجزيرة الرابع (23 نقطة) في التاسعة مساء اليوم ضيفاً على عجمان العاشر (13نقطة) في موقعة لا يمتلك فخر العاصمة فرصة خلالها سوى بمعانقة النقاط الثلاث.

ويدرك الجزيرة أنه يقف على مشارف خطر تبخر حلم نيل اللقب، بعدما بات يتأخر بفارق 6 نقاط كاملة عن شباب الأهلي، مما سيجعل من أي تعثر بمثابة فاتورة باهظة الثمن.

من جهته، لن يرضى عجمان بإنهاء الدور الأول بنتيجة مخيبة، خاصة مع تحسن نتائج الفريق بعد فترة التوقف، وإن كان قد أهدر فرصة الفوز في المرحلة السابقة أمام الفجيرة.

ويفتقد الفريق البرتقالي خدمات راشد مال الله بسبب وجوده في الخدمة الوطنية، على أن يعول على قدرات الثلاثي الهجومي فاندر فييرا والغامبي تراولي (6 أهداف)، والغاني ويليام أوسو (6 أهداف)، بينما سيتسنى للكاميروني سياني أن يلاقي زملاء الأمس في أول مباراة له مع «البرتقالي».

اختبار صعب

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ويخوض الوصل (18 نقطة) اختباراً صعباً حين يستقبل في زعبيل اتحاد كلباء التاسع (13 نقطة) في السادسة والنصف مساء.

ويريد الفريق الأصفر تكملة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الأسابيع الأخيرة، بعدما نجح في القفز إلى المركز السابع ليبتعد عن دائرة المهددين.

وستكون المباراة اختباراً لمدى قوة «الإمبراطور»، خاصة بعد رحيل لاعب الوسط خميس إسماعيل عن تشكيلة الفريق.

وسيحذر المدرب الروماني للوصل ريجيكامب، لاعبي خط الدفاع من خطورة هجوم الضيوف الذي يقوده العملاق التوجولي مالابا، ومعه الثنائي الأردني ياسين البخيت، والمجري دزودزاك.

ويتطلع فريق «النمور» إلى الانقضاض على النقاط الثلاث التي تسهم في تعزيز موقعه في جدول الترتيب، وضمان الابتعاد عن دائرة الفرق المهددة بالهبوط.

خورفكان- العين

ويحل فريق العين خامس الترتيب العام (21 نقطة) في السادسة والنصف مساء اليوم، ضيفاً على خورفكان الأخير (4 نقاط) على أرض استاد خالد بن محمد في الإمارة الباسمة في مباراة يريد من خلالها الزعيم تذوق حلاوة الانتصار.

ويدرك العين الذي خسر في المرحلة السابقة أمام شباب الأهلي، أنه بأمس الحاجة لتحقيق الفوز الذي يحفظ له فرصة البقاء قريباً من أهل القمة، قبل مواجهة شباب الأهلي مع الشارقة.

وسيتطلع خورفكان القابع في أسفل جدول الترتيب، الذي لم يعرف حلاوة الفوز طوال مرحلة الذهاب، لأن تكون مواجهة اليوم خير فرصة لتحقيق الانتصار الأول الذي يعزز فرصته في البقاء بين الكبار.

وستكون مباراة اليوم الأولى للمدرب البرتغالي بيدرو مع العين في مسابقة الدوري.

من جهته، أجرى خورفكان تعاقدات شتوية بهدف الوصول إلى بر الأمان، بعدما ضم كلاً من البرازيليين ريكاردو منديز، ومواطنه برونو لاماس، إلى جانب الثلاثي المواطن فوزي فايز (الشارقة)، ومحمد هلال (بني ياس)، وفيصل المطروشي (الجزيرة)، ليعزز من قوة تشكيلته التي برز بها البرازيلي رافائيل في الجولات السابقة بتسجيله 6 أهداف.