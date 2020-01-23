العصيمي يكرم مبدعي المجر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، في حفل تكريم المبدعين الرياضيين من الأولمبيين والبارالمبيين بالمجر في نسخته ال62 الذي أقيم بالمسرح الوطني التاريخي في العاصمة بودابست، بدعوة من اللجنة البارالمبية المجرية.

وسلم العصيمي درع التفوق للاعبة إكلر لوكا، أفضل رياضية بارالمبية في المجر لعام 2019 التي شاركت في بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي نظمتها دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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