الرمادي: عجمان قوي أمام الكبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد المصري أيمن الرمادي أن فريقه عادة ما يلعب أقوى مبارياته عندما يواجه فرقاً كبيرة، معتقداً أن الجزيرة منافس «البرتقالي» اليوم هو فريق «سوبر ستار» لما يضمه من نجوم.

وقال الرمادي «المباراة مهمة أمام فريق من ضمن الصفوة في الإمارات، وبالنسبة لنا نتطلع إلى استمرار النتائج الإيجابية التي كنا عليها في الجولات الثلاث الأخيرة».

وتابع الرمادي: الجزيرة هو فريق سوبر ستار، وكامل من كافة النواحي، لكن في المقابل عجمان أيضاً فريق قوي جداً، وهو يكون قوياً مع الفرق الكبيرة، ولنتذكر أننا تعادلنا مع الشارقة عندما كان متصدراً، وسبق لنا الفوز والتعادل مع شباب الأهلي، وتخطينا الوصل على ملعبه.

وأكد الرمادي: أنا أكون مرتاحاً عندما نلعب مع الفرق الكبيرة، لانني أعرف أن مثل هذه اللقاءات لا يحتاج فيها المدرب لتحفيز اللاعبين، كما أنه عندما نلعب مع فريق قوي يكون عجمان قادراً على مجاراته، ومجاراة أي فريق آخر عندما يكون في حالته الفنية المعهودة.

من جهته، قال خالد الزري لاعب الفريق إن مثل هذه المباريات تحتاج إلى بذل مجهود إضافي من أجل الظهور فيها بشكل جيد.