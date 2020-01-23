تفاهم بين «متلازمة داون» و«الأولمبياد الخاص»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت جمعية الإمارات لمتلازمة داون مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير الحركة الرياضية وخلق بيئة رياضية شاملة لتحقيق الفائدة لصالح أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وأسرهم.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون وطلال الهاشمي المدير الوطني والتنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وأعربت الدكتورة منال جعرور عن شكرها وتقديرها لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على هذه المبادرة، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى بشكل دائم إلى توفير خدمات أفضل على كافة المستويات وعلى رأسها التدريبات الرياضية لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون التي أثبت فيها أبطالنا قدرتهم على المنافسة والحصول على مراتب متقدمة في الألعاب الإقليمية والعالمية.

وأكد طلال الهاشمي أهمية هذه الشراكة الرامية إلى دعم الحركة الرياضية النشطة في الجمعية والتي تقوم على مبادئ وأسس وتدريبات منتظمة، متمنياً أن تؤتي هذه الشراكة ثمارها بشكل يعكس الروح والطاقة الايجابية التي يتمتع بها ذوو متلازمة داون.