شكرا لقرائتكم خبر عن دا سيلفا: كلباء لايقل قوة عن الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
شدد الأوروجوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء على أهمية مباراة الوصل الليلة ونقاطها الثلاث التي تعني الكثير لفريقه وتمثل خطوة كبيرة لمرحلة متقدمة في خريطة الترتيب.
وأضاف: ندرك جيداً قوة المنافس الوصلاوي الذي استعاد توازنه في الفترة الأخيرة وعينه على الفوز اليوم خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره، في المقابل كلباء لا يقل قوة ومستوى ويملك من العناصر ما تمكنه من تحقيق ما يصبو إليه. وكشف عن وجود أكثر من لاعب مقيم ضمن اهتمامات النادي من بينهم مدافع مميز وآخر في الهجوم.
من جانبه أكد إبراهيم سرحان الذي انضم لكلباء قادماً من الفجيرة، أن مباراة الوصل تمثل تحدياً كبيراً وتتطلب مضاعفة الجهد والأداء القتالي من أجل الفوز.
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