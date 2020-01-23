سعيد عبد الغفار : طواف دبي النسائي إضافة نوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة أن تنظيم اتحاد الدراجات لطواف دبي النسائي الدولي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في إطار أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، يعد إضافة جديدة لرياضة الإمارات عامة والرياضة النسائية خاصة، ومكملاً للطوافات الدولية التي أقيمت في دبي وأبوظبي والشارقة وحققت نجاحاً كبيراً على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن إقبال 14 فريقاً من مختلف دول العالم على المشاركة في طواف دبي النسائي، يؤكد ما تتميز به دبي من سمعة طيبة في مجال تنظيم وإنجاح أكبر البطولات.

وأشار أمين عام هيئة الرياضة إلى أن حرص هيئة الرياضة على دعم هذا الحدث الرياضي الدولي يأتي من منطلق إتاحة الفرصة للعنصر النسائي للظهور والتألق واكتساب خبرات جديدة وتشجيع فتيات الإمارات على اقتحام البطولات والطوافات الدولية، لاسيما بعد النجاح اللافت والنتائج الباهرة التي حققها منتخب الإناث بقيادة اللاعبة صفية الصايغ في البطولة العربية التي أقيمت في مصر، متمنياً أن يكون فريق الإمارات منافساً قوياً في الحدث، وأن يحقق النتائج التي تؤكد على تطور وقدرة فتيات الإمارات على المنافسة وتحقيق النتائج المرجوة.

وأشاد عبدالغفار بالجهود الطيبة التي تقوم بها مديرة الطواف نورة الجسمي للإعداد والتجهيز للطواف، كما أشاد بجهود اتحاد الدراجات الذي نجح في تحقيق طفرة متميزة لرياضة الدراجات وتطوير المنتخبات التي حققت إنجازات مشرفة في مختلف البطولات والطوافات العربية والقارية.