ريجيكامب: ليما ليس جاهزاً 100%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أكد الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، أن المباراة أمام اتحاد كلباء اليوم صعبة، لجاهزية المنافس ونتائجه الجيدة الأخيرة، لذا يجب عدم التهاون لحظة واحدة معه.

وأشار إلى أن الاستفادة كانت كبيرة خلال فترة التوقف الأخيرة، حيث عالج السلبيات ونجح في الحفاظ على لياقة اللاعبين، متمنياً أن يلحق فابيو ليما بالمباراة، الذي أصيب بكدمة مؤثرة خلال اللقاء الودي الأخير أمام خورفكان. وقال: فابيو ليما ليس جاهزاً 100%، وفي حالة غيابه سيتطلب من زملائه بذل مجهود أكبر لتعويضه.

وعن عدم استغلال فترة الانتقالات الحالية لضم لاعبين جدد قال مدرب الوصل: اكتفينا بالقائمة الحالية وجددنا الثقة في مقدرتها على تحقيق الأفضل، ورفضنا المغامرة في التعاقد مع أي لاعب جديد قد لا يفيد الفريق ويصبح عبئاً علينا، واكتفينا بتصعيد عدد من اللاعبين الصغار في النادي.

وقال: اضطررنا للسماح للاعب خميس إسماعيل ترك الفريق للعب مع الوحدة بناء على طلبه، لأن الوصل لا يرغب في التمسك بلاعب لا يرغب في البقاء في صفوفه، أما عن الاستغناء عن الأرجنتيني خواكين بيريز فكان بسبب كثرة إصاباته، كما تركنا الباب مفتوحاً للاعب البرازيلي ماتيوس لإيجاد فرصة له في فريق آخر.