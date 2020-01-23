دوري الناشئين للجودو ينطلق غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت اللجنة الفنية باتحاد المصارعة والجودو بشكل نهائي إقامة دوري الإمارات للناشئين للجودو يوم غد الجمعة، بصالة المزهر في دبي، وكشفت اللائحة شروط المشاركة في البطولة وأنديتها والتي تشمل مواليد ما بين عام 2002 و2004.

وتقدمت حتى الآن 6 أندية للمشاركة، وهي: الجزيرة والظفرة والشارقة الرياضي والفجيرة للفنون القتالية واتحاد كلباء وخورفكان، وسيكون باب الاشتراك مفتوحاً حتى موعد الميزان الرسمي للاعبين المسجلين في كل وزن، والذي تحدد له صباح السبت المقبل في أبوظبي، وتبدأ المنافسات عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وتتواصل حتى موعد تسليم الجوائز المقرر له في الخامسة مساء، بما يضمن عودة الأندية المشاركة لمناطقها بوقت مبكر، بناء على توجيهات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الذي أكد ضرورة الالتزام بالتوقيت الزمني للمباريات ومراسم التتويج وسرعتها،آملاً أن تسهم البطولة العمرية في ميلاد عناصر جديدة واعده تسهم في دعم المنتخبات الوطنية.