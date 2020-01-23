شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يعلن قائمة اللاعبين للمعسكر الجديد اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح مسئولو منتخب الشباب أن المعسكر سيضم مجموعتين من اللاعبين، الأولى تضم مجموعة اللاعبين الذين يمثلون الهيكل الأساسى للفريق والتى تتكون من 24 لاعبًا، أما المجموعة الثانية تشمل مجموعة اللاعبين الذين يمثلون الصف الثانى والإحتياطى الإستراتيجى لمنتخب الشباب والتى ستحتوى قرابة 30 لاعبًا.
تعرف على مجموعة منتخب مصر للشباب بكأس العرب:
المجموعة الأولى: ضمت العراق وتونس وموريتانيا والكويت.
المجموعة الثانية: ضمت المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.
المجموعة الثالثة: ضمت السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.
المجموعة الرابعة: وضمت السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.
وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودي للمشاركة في البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفني للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها موريتانيا العام المقبل.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن إدخال تعديل على نظام التصفيات الأفريقية، بحيث تقام بنظام الدورات المجمعة، بعد أن يتم تقسيم منتخبات القارة السمراء إلى مناطق جغرافية.
وتقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول مباشرة لبطولة الأمم الأفريقية في موريتانيا، وتقدم اتحاد الكرة بخطاب رسمي للكاف، يؤكد من خلاله رغبته في استضافة مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات لتقام مصر، وينتظر القرار.
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