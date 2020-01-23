شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يلغى "الودية" ويكتفى بتقسيمة استعدادًا للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وانتظم المنتخب المصري لكرة القدم النسائية في معسكر مفتوح، استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب في لقاء العودة يوم 2 فبراير المقبل ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العام للشابات، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المغرب 5-3 على استاد بتروسبورت.

وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم فاكسا من نظيره المغربي يفيد بتحديد ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا لإقامة المباراة وحدد الاتحاد المصري يوم 30 يناير موعد لمغادرة أرض الوطن والتوجه للمغرب لأداء المباراة.

وتقام تدريبات المنتخب بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة ويضم المعسكر فرح سمير وإلهام هاني وحبيبه خالد وندى إبراهيم الغريب ومروة طلعت ونادين غازي ونادين الشافعي ودانا ندي وليلي شريف وندي عماد وليلي زاهر وهدى شكري ونادية رمضان وهاجر أحمد وشروق إبراهيم وهنا وجيه وملك تامر وجيداء المستكاوي وملك شوكت وبسمة محمد وندي خالد وإسراء فرج وإيمان حسن ويارا ياسر وأمل ناصر.

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ويغيب عن صفوف الفريق أميرة محمد ورنا هشام وسيلينا صاروفيم لظروف الدراسة.

ويسعي الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف لعلاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب أمام المغرب وشدد علي اللاعبات بضرورة التركيز جيدًا من أجل عدم تكرارها.

وعقدت الدكتورة سحر عبد الحق جلسة مع اللاعبات طالبتهن خلالها بضرورة التركيز جيدًا في تعليمات الجهاز الفني وتنفيذها وشددت على الجدية والإصرار علي الظهور بشكل أفضل في المباراة المقبلة، ومن المقرر أن يتجمع المنتخب لدخول معسكر مغلق يوم السبت المقبل حتي موعد السفر للمغرب لأداء المباراة.