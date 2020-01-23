شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: قناة الزمالك تدافع عن حقوق النادى بالبراهين بعيدا عن الإساءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إنه لابد من الدفاع عن حقوق النادى الأبيض فى القناة الجديدة بالأدلة والبراهين وثقافة الحوار دون الإساءة لأى حد.

أضاف جعفر خلال تواجده فى قناة الزمالك :" فى فترات كثيرة كان نادى الزمالك يحتاج للدعم ولم يجده والأن أصبح لديه آلة إعلامية تتحدث عن بطولاته وإنجازاته ولكن لا بد ألا نسئ أو نخاصم أحد".

تابع نجم الزمالك الأسبق :" تقاس الأندية بحجم شعبيتها وليس بطولاتها والدليل ليفربول المحترف فيه محمد صلاح".

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وتابع رئيس الزمالك فى الكلمة الافتتاحية للقناة: "الحمد لله حلم الملايين تحقق ومبرو للزملكاوية قناة جديدة تضاف للقنوات المصرية المحترمة وسعادتى كبيرة لا توصف".

وكان المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة صرح أن القناة تعتبر خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك، كما تعتبر القناة جزءا من التعاون بين المجموعة ونادي الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

وأضاف صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية، ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك هي السهرات الرياضية فهناك برنامج "سهرة مع المستشار"، وفيه يظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) ويقدمها خالد الغندور و كريم حسن شحاته ويستضيف فيها عدد كبير من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

و الجدير بالذكر ان القناة تستخدم تردد 11449 افقي علي النايل سات و تحت اسم الزمالك الرياضية.