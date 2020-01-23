شكرا لقرائتكم خبر عن الميدانى يوافق على الإنتقال للإتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق السورى عمر الميدانى مدافع بيراميدز السابق والكويت الكويتى الحالى على العودة للدورى المصرى من بوابة الإتحاد السكندرى بعد وصوله لصيغة تفاهم مع محمد مصيلحى رئيس زعيم الثغر خلال الفترة الماضية.

كان مصيلحى قد فتح خطوط اتصال مع اللاعب من أجل استقطابه لتدعيم دفاعات الإتحاد فى الميركاتو الشتوى الجارى خاصة وأن هناك ثلاثة لاعبين فقط يعتمد يعتمد عليهم طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى الخط الخلفى وهم محمد أنور وإسلام جمال ومحمود رزق.

ويغيب الثلاثى خالد الغندور وهشام محمد ومحمد أنور ثلاثى الاتحاد عن مواجهة فريقهم أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في المباراة المقرر إقامتها بإستاد الإسماعيلية في إياب دور الثمانية من البطولة العربية.

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ويغيب هشام محمد بسبب إصابته بمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية يستلزم العلاج مدة لا تقل عن 21 يوما ، بينما يغيب خالد الغندور بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب والتى خسرها زعيم الثغر بهدف مقابل للاشئ، بينما شعر محمد أنور بإجهاد فى العضلة الخلفية بعد لقاء فريقه الأخير أمام طلائع الجيش.

كان محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى قد قرر تنظيم رحلة لجماهير النادى لمساندة الفريق الكروى فى مواجهته المقبلة أمام الإسماعيلى.

وسيقوم المشجع بدفع 50 جنيه فقط على أن يتم تسجيل اسمه مع إدارة العلاقات العامة بالنادى لحصر الأسماء التى ستسافر إلى الإسماعيلية لمؤازرة اللاعبين فى تلك المباراة الصعبة والتى يحلم فيها جماهير سيد البلد بالوصول للدور قبل النهائى من البطولة.

كان الإسماعيلى قد حقق فوزا غاليا فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد الشامى ، ويحتاج الإتحاد السكندرى للفوز بفارق هدفين لضمان الصعود ، او الفوز بهدف مقابل للاشئ والإحتكام لركلات الترجيح.