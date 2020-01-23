شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: قناة الزمالك منبر محترم للحديث عن بطولات النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، إن قناة النادى الأبيض الفضائية الجديدة ستكون منبراً للحديث عن تاريخ النادي الأبيض وبطولاته وإنجازاته، موضحا أن الهدف الأول هو إسعاد ملايين الزملكاوية.

وتحدث حازم إمام فى أول ظهور له بقناة الزمالك التى انطلقت منذ قليل، وقال:"القناة ستكون منبر مهم ومحترم لكل الزملكاوية، وسنتكلم من خلالها بطريقة جميلة عن كرة القدم وعن نادي الزمالك وكل ما يهم ويشغل بال الجماهير البيضاء".

وتابع الثعلب الصغير:"الزمالك بالطبع نادي كبير ويمتلك تاريخ مشرف، وسنتحدث عنه من خلال القناة التي من أهدافها إبراز كل ما هو طيب وجميل في النادي".

وتابع رئيس الزمالك فى الكلمة الافتتاحية للقناة: "الحمد لله حلم الملايين تحقق ومبرو للزملكاوية قناة جديدة تضاف للقنوات المصرية المحترمة وسعادتى كبيرة لا توصف".

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وكان المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة صرح أن القناة تعتبر خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك، كما تعتبر القناة جزءا من التعاون بين المجموعة ونادي الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

وأضاف صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية، ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك هي السهرات الرياضية فهناك برنامج "سهرة مع المستشار"، وفيه يظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) ويقدمها خالد الغندور و كريم حسن شحاته ويستضيف فيها عدد كبير من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

و الجدير بالذكر ان القناة تستخدم تردد 11449 افقي علي النايل سات و تحت اسم الزمالك الرياضية.