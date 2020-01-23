شكرا لقرائتكم خبر عن صالة هيئة قناة السويس تستضيف قمة دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستقرت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة برئاسة ناصر حمدى، على إقامة لقاء قمة الدور الأول بنهائيات دورى رجال الطائرة يوم 29 يناير الجارى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة مؤخرا عن إقامة مباراة قمة ختام الدور الأول بدورى السيدات العام الممتاز يوم السبت المقبل بصالة أكاديمية الشرطة بالعباسية بدون جمهور.

وتشهد نفس الجولة لقاءات مهمة بين كل من سبورتنج مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع الزهور والصيد مع المقاولون والجزيرة مع الطيران وسموحة مع الشمس.

يبدأ الدور الثانى يوم 31 يناير الجارى بمواجهات قوية أيضا بين كل من سبورتنج مع الأهلى والطيران مع المقاولون العرب والشمس مع الزهور وسموحة مع هليوبوليس والجزيرة مع أصحاب الجياد والزمالك مع الصيد.

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بينما تقام الجولة الثانية بالدور الثانى يوم 7 فبراير المقبل بلقاءات بين كل من الصيد مع سبورتنج و اصحاب الجياد مع الزمالك و هليوبوليس مع الجزيرة و الزهور مع سموحة و المقاولون مع الشمس و الأهلى مع الطيران .

فيما تقام الجولة الثالثة يوم 14 فبراير بمواجهات قوية بين كل من سبورتنج مع الطيران و الشمس مع الأهلى و سموحة مع المقاولون و الجزيرة مع الزهور و الزمالك مع هليوبوليس و الصيد مع أصحاب الجياد.

فيما تقام الجولتين الرابعة والخامسة بدورى سيدات الكرة الطائرة أيام 21 ، 28 فبراير القادم على التوالى أيضا .

وشهد دورى سيدات الطائرة و الرجال فترة توقف طوال الفترة الماضية قبل أن يعود إلى الحياة مجددا بسبب مشاركة منتخب السيدات فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون والتى شهدت أخفاق مصر فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.