شكرا لقرائتكم خبر عن فادي فريد وحسن يوسف يغيبان عن أسوان أمام الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفتقد نادي أسوان لجهود مهاجمه فادي فريد في مباراته المقبلة أمام حرس الحدود، بسبب الإيقاف وذلك بعدما تلقى اللاعب ثلاث انذارت كان أخرها في المباراة الماضية أمام وادي دجلة والتي خسرها الفريق الأسواني بثلاثة أهداف لهدف، سجله فادي فريد.

كما يواصل حسن يوسف الغياب عن الفريق للإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركة طارق أبو العز، والذي غاب عن أسوان منذ مباراة الزمالك بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

من جانبه أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مجلس إدارة نادي أسوان متمسك ببقاء مجدي عبد العاطي في الإدارة الفنية للفريق، رغم تراجع نتائج أبناء الجنوب مؤخراً، والتي كان آخرها خسارة الفريق أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة الجولة 14 التي أقيمت على استاد أسوان الرياضي.

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وقال أمين في تصريحات خاصة: مجلس الإدارة على توافق تام مع مجدي عبد العاطي ولن نقيم الأداء إلا في نهاية الدور الأول ووقتها نحدد مصير الجهاز الفني، لا نحاسب بالقطعة.

وكان مجدي عبد العاطي قد أعلن استمراره على راس الجهاز الفني لفريق أسوان بعد خسارته أمس أمام وادي دجلة، ليواصل الفريق بقاءه في المركز الأخير بجدول مسابقة الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 14 جولة، حيث فاز أسوان في مباراة واحدة على حساب إنبي بهدف نظيف، وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات أخرى كان أخرها مباراتهم أمام وادي دجلة.

وسجل لاعبو أسوان 14 هدفاً فيما استقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر كأضعف خط دفاع في الموسم الجاري.

ويستعد أسوان لمواجهة حرس الحدود يوم الأثنين المقبل في لقاء الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام بالأسكندرية، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى تحسين النتائج المتراجعة منذ بداية المسابقة للهروب من قاع الجدول إلى المنطقة الدافئة، ورغم أن المباراة خارج الديار فليس أمام أبناء الجنوب سوى اللعب على النقاط الثلاث.