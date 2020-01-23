شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليم مديرًا فنيًا لسلة الزمالك.. وأبو سريع مدربًا عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاء تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة السله بنادي الزمالك، كالتالى:

طارق سليم : مدير فنى.

هشام ابو سريع : مدرب عام.

على االجناينى : مدرب.

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وشهدت الأيام الماضية قبول اعتذار عصام عبد الحميد المدير الفنى السابق لفريق كرة السلة بالزمالك، مع تولى علاء عبدون مدرب فريق السلة المسئولية فى المباراتين المقبلتين للفريق.

ومن المقرر، أن يبدأ طارق سليم مهمته مع فريق كرة السلة بالزمالك باستكمال مهمة الفريق الأبيض فى البطولات ومنها بطولة دورى السوبر ومن بعدها الافرو ليج وكذلك اختيار المحترف القادم فى ميت عقبة.

يتصدر فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال بقيادة أشرف توفيق ترتيب بطولة الدورى السوبر بعد انتهاء مباريات الجولة الحادية عشر من البطولة، للمراكز من الأول إلى الثامن، بعد أن فاز فى 9 مباريات وخسر فى اثنان، برصيد 20 نقطة، ويليه الجزيرة بنفس الرصيد من النقاط، وعدد المباريات التى خاضها وعدد مرات الفوز و الخسارة.

وفى المركز الثالث يأتى الاتحاد السكندرى بعد أن خاض 10 مباريات فاز فى 9 وخسر واحدة، و وصل رصيده إلى 19 نقطة، وفى المركز الرابع جاء الزمالك حيث فاز فى خمسة مباريات و خسر فى 6 مواجهات، ووصل رصيده الى 16 نقطة، وجاء خلفه سبورتنج برصيد 15 نقطة، وفيما يخص أخر 3 مراكز فهى سموحة و طلائع الجيش و مصر للتأمين، وجاءت نقاطهم 15 و 12 و12 على الترتيب .