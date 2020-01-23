تصريحات الأربعاء.. وجوه جديدة للمنتخب.. ورسالة نارية لشوبير.. وتركي يعلق على عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الأربعاء 22 يناير.

"5 وجوه مرشحة".. البدري يتحدث عن قائمة منتخب مصر

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، أن هناك وجوهًا جديدة ستنضم للمنتخب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هدفه الحالي هو الاستمرار في طريق سياسة الإحلال والتجديد.

"أبوريدة سيفوز بالتزكية".. عضو سابق باتحاد الكرة يوجه رسالة نارية لشوبير

أكد أحمد مجاهد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة حُسمت من حيث مقعد الرئاسة، فسينجح هاني أبوريدة في الفوز بالتزكية حتى في حال ترشح أحمد شوبير.

بعد هدفه في يونايتد.. كلوب يوجه رسالة لصلاح

وجه المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبه محمد صلاح بعد الهدف الذي سجله في شباك مانشستر يونايتد.

إكرامي: أزارو "مقاتل" ومخلص.. وعودته أكيدة لأكبر أندية إفريقيا

أشاد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي بزميله المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذي انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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الاتفاق السعودي: التعامل مع الأهلي فخر.. ونثق في تألق أزارو

عبر خالد الناصر مدير المركز الإعلامي لنادي الاتفاق السعودي عن ثقته في تألق المغربي وليد أزارو المُعار من النادي الأهلي مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري.

"سوء حظ".. مدير الكرة بالمقاصة يُعلق على رحيل ميدو

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن الحظ لم يساند أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق.

بالفيديو.. مرتضى منصور: لا نهاجم أحداً في قناة الزمالك.. وسعادة الجماهير هدفنا

افتتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك القناة الفضائية الرسمية الخاصة بناديه التي انطلقت في الحادية عشر مساء الأربعاء 22 يناير 2020.

رسالة للجماهير.. أول تعليق من تركي بعد عودته رئيسا شرفيا للأهلي

رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، على بيان النادي الأهلي، الذي علق على طلب الأول بالرد على خطابه بالاستقالة من منصبه رئيسا شرفيا للنادي الأهلي.

حازم إمام يكشف عن مثله الأعلى.. ولاعب تسبب في غضبه من الجوهري

كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق ومحلل المباريات الحالي، عن مثله الأعلى وقت لعبه كرة القدم قبل الاعتزال.