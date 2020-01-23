نشرة الأربعاء.. إقالة ميدو.. ورحيل أزارو.. وصفقة جديدة للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأربعاء 22 يناير.

ميدو يرحل عن المقاصة رسميًا

أعلن نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام، رحيل مدرب الفريق أحمد حسام "ميدو" عقب الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف لهدف في لقاء أقيم أمس الثلاثاء ضمن الأسبوع الـ14.

رسميًا.. رحيل أزارو من الأهلي إلى الاتفاق

أعلنت إدارة الاتفاق السعودي حصولها على خدمات المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مصدر لمصراوي: حسام حسن مرشحًا لخلافة ميدو في المقاصة

أكد مصدر مسؤول في نادي مصر المقاصة، أن إدارته تتفاوض حاليًا مع حسام حسن المدير الفني السابق لنادي سموحة؛ لتولي مهمة تدريب الفريق.

قبل مواجهة الهلال.. الأهلي يكثف اتصالاته مع الاتحاد السوداني لترتيب أمور البعثة

أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، العديد من الاتصالات خلال الأيام الماضية؛ مع حسام عيسي، سفير مصر لدى السودان، للتنسيق مع السفارة المصرية فيما يخص استقبال بعثة الأهلي وفندق الإقامة ووسائل التنقل وملاعب التدريب.

بادجي يظهر في مران الأهلي.. تأهيل رمضان وسعد.. وكدمة للشيخ

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الإسماعيلي يُعلن التعاقد مع فخر الدين بن يوسف

أعلن النادي الإسماعيلي عن التعاقد مع الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف ليكون أول صفقات الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مستندات.. جريشة يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بسبب "المجاملة والتلاعب"

تقدم الحكم الدولي جهاد جريشة، بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب وضعه في المركز الثالث بالقائمة الدولية للحكام المصريين والتي تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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الأهلي لمصراوي.. وصول بطاقة بادجي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أن بطاقة اللاعب السنغالي أليو بادجي الدولية تم الحصول عليها.

مصر تفوز على أنجولا وتنتظر الخاسر من تونس والجزائر بنصف نهائي أفريقيا لليد

واصل منتخب مصر لكرة اليد انتصاراته في كأس الأمم الأفريقية 2020 والمقامة في تونس، بالفوز على أنجولا في ختام الدور الرئيسي.

مصدر لمصراوي: لاعبا الأهلي يقتربان من سموحة وإنبي

دخل نادي سموحة في مفاوضات مع مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع محمد عبدالمنعم، مدافع فريق شباب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يقترب من ضم مدافع سيراميكا كليوباترا

قال معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إن مدافع فريقهم مواليد 99 محمد ناصر قد اقترب من الانتقال لصفوف النادي الأهلي.

الطريق للأوليمبياد.. مصر تصطدم بالجزائر في نصف نهائي أفريقيا لليد

خسر منتخب الجزائر من نظيره التونسي في ختام الدور الرئيسي بنتيجة 26/22، ليصطدم بالمنتخب المصري في مباراة نصف النهائي.

بالفيديو: انطلاق قناة الزمالك بـ "آيات قرآنية والنشيد الوطني"

انطلق بثّ قناة الزمالك مساء اليوم الأربعاء بآيات من القرآن الكريم تلاها النشيد الوطني لمصر وبعض الأغاني لنادي الزمالك ثم مشاهدة من تجهيزات استديوهات القناة.

عبر بيان رسمي.. الأهلي يرد على طلب تركي آل الشيخ بحسم "رئاسته الشرفية للنادي"

رد مجلس إدارة النادي الأهلي على طلب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، منهم لحسم أمر "رئاسته الشرفية" للنادي.

فيفا: أندية مصر أنفقت نصف مليار على صفقات 2019

كشف تقرير فيفا السنوي الخاصة بنظام انتقالات اللاعبين، عن احتلال الأندية المصرية المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية من حيث الانفاق على الانتقالات بما يتجاوز نصف مليار جنيه.