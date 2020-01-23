رسالة للجماهير.. أول تعليق من تركي بعد عودته رئيسا شرفيا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، على بيان النادي الأهلي، الذي علق على طلب الأول بالرد على خطابه بالاستقالة من منصبه رئيسا شرفيا للنادي الأهلي.

وجاء بيان تركي آل الشيخ، عبر صفحته على فيسبوك كالتالي:

"الأخ الغالي/ محمود الخطيب و مجلس إدارته المحترم.. ألمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة وجمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف، واليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين علي عشق كيان الأهلي العظيم والذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير، ولكن مسؤولية أكبر ولا مجال للوقيعة مرة آخري.. وإلى جماهير الأهلي الوفية يسعدني الانضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي وبما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية.. أدعو لي فأنا محتاج لدعائكم".

ورد النادي الأهلي في بيان مطالبة تركي آل شيخ بتوضيح موقف النادي من خطابه بتقديم استقالته، مؤكدًا أنه لم يتم التطرق للاستقالة (طالع التفاصيل)